Kutschaty zur Kontrolle von Corona-Maßnahmen: Land muss Kommunen mit Geld und Personal helfen

Berlin. Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty hat eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Kommunen für die Kontrolle von Corona-Schutzmaßnahmen gefordert. „Damit die 3G-Regelung in öffentlichen Verkehrsmitteln und die 2G-Regelung bei Veranstaltungen funktioniert, muss es dringend Kontrollen geben“, sagte Kutschaty dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Dabei müsse das Land mit Geld und Personal den Kommunen helfen. „Bislang sind die Corona-Schutzmaßnahmen zu lax kontrolliert worden. Ich wundere mich immer, wie viele Menschen einen QR-Code mit dem bloßen Auge scannen können“, betont Kutschaty, der auch forderte, dass die beschlossene 2G-Regelung in den Ländern sofort umgesetzt werden müsse.

Kritik an Ministerpräsident Hendrik Wüst

Zur Lage in NRW sagte er: „Ich verstehe nicht, warum Herr Wüst seit zwei Wochen eine 2G-Regelung fordert, die er längst hätte einführen können, und es nun noch bis nächste Woche dauern soll, dass sie in NRW startet.“

Kutschaty, der im Mai als Herausforderer des NRW-Ministerpräsidenten antreten will, kritisierte, Wüst werfe anderen Verantwortungslosigkeit und Verzögerungspolitik vor, habe aber selbst nicht gehandelt. „Er hätte die neue Corona-Schutzverordnung doch längst in der Schublade haben können. Den Glaubwürdigkeitstest hat er jedenfalls nicht bestanden. In NRW infizieren sich zurzeit täglich mehr als 7000 Menschen zusätzlich.“