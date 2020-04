Kurzarbeitergeld: SPD-Minister bringen soziale Staffelung ins Gespräch

Anzeige

Berlin. Unmittelbar vor Beginn des Koalitionsausschusses an diesem Mittwoch verstärkt die SPD den Druck auf die Union, bei der geforderten Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nachzugeben. In einem Brief an die Bundesregierung unterstreichen alle Landeswirtschaftsminister der SPD die entsprechende Forderung und bringen gleichzeitig eine mögliche Kompromisslinie ins Gespräch.

„Wir begrüßen, dass die Bundesregierung direkt zu Beginn der Corona-Krise im Eilverfahren die Möglichkeiten des Kurzarbeitergeldes ausgeweitet hat. Dies ist ein wichtiges und bewährtes Instrument, um in der Krise Arbeitsplätze zu erhalten. Allerdings ist es, je länger diese Situation andauert, nicht länger tragbar, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 60 beziehungsweise 67 Prozent ihres Gehaltes auskommen müssen“, heißt es in dem von den Landesministern Anke Rehlinger (Saarland), Martin Dulig (Sachsen), Armin Willingmann (Sachsen-Anhalt), Wolfgang Tiefensee (Thüringen), Jörg Steinbach (Brandenburg) und Michael Westhagemann (Hamburg, parteilos) unterschriebenen Brief, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Da es zu unserem Bedauern zu keiner Regelung gekommen ist, bei der die Arbeitgeber hier in die Verantwortung für eine Aufstockung gehen, möchten wir den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgelegten Vorschlag einer gesetzlichen Erhöhung auf 80 beziehungsweise 87 Prozent betonen“, so die Minister weiter.

Aber auch auf Sorgen aus der Union, wonach eine pauschale Erhöhung der Bezüge die Arbeitslosenversicherung überfordern könnte oder Menschen besserstellt, die das nicht unbedingt brauchen, gehen die SPD-Politiker ein. „Hilfsweise könnte der Bund eine Aufstockung aus seinen Haushaltsmitteln durchführen“, heißt es in dem Schreiben. „Dabei kann eine soziale Staffelung nach Einkommen gewährleisten, dass insbesondere diejenigen profitieren, die sonst objektiv nicht mehr von Ihrem Geld über die Runden kämen“, so die Wirtschaftsminister weiter.

In dem Brief, der an die Bundesminister Peter Altmaier (CDU), Hubertus Heil (SPD) und Olaf Scholz (SPD) adressiert ist, bitten die Landesminister außerdem darum, die Soforthilfe des Bundes für Kleinunternehmen auch für Kulturschaffende zu öffnen, indem ein Betrag für Lebenshaltungskosten zur Begründung von Liquiditätsengpässen herangezogen werden kann.

Außerdem regen sie an, das Programm durch eine Komponente für Unternehmen mit elf bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erweitern, wie es in einigen Ländern bereits praktiziert wird.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD trifft sich an diesem Mittwochabend, um über weitere Hilfspakete in der Corona-Krise zu beraten.

Video Wie kann die Corona-Krise bewältigt werden? GroKo diskutiert Gesetzespaket 0:59 min Mit weiteren Hilfen wollen CDU, CSU und SPD die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen. © Andreas Niesmann/RND