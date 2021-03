Kurz vor Landtagswahlen: Laschet grenzt sich von Maskenaffäre ab

Sprengsatz für die CDU

Zwei Tage vor den Landtagswahlen zieht der Korruptionsskandal in der Union immer weitere Kreise. Mit Mark Hauptmann gibt es den dritten Rücktritt in nur einer Woche. Die Landtagswahlen am Sonntag könnten ein erster Gradmesser dafür sein, wie stark die CDU beschädigt ist.