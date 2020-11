Kurz verkündet harten Lockdown: „Treffen Sie niemanden“

Anzeige

Anzeige

Österreich verschärft seine Corona-Regeln. „Dass die Zahlen nicht in entsprechendem Maße sinken, macht eine Verschärfung notwendig“, erklärte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag während einer Pressekonferenz. Vom kommenden Dienstag an bis zum 6. Dezember treten folgende Maßnahmen in Kraft:

Schulen und der Handel werden geschlossen.

Ausgangsbeschränkungen gelten nun den ganzen Tag. Das Verlassen des privaten Wohnraums ist nur aus triftigen Gründen wie Grundbedürfnissen, der Arbeit, der Hilfe etwa für Angehörige und zur Erholung im Freien erlaubt.

Friseure werden geschlossen.

Homeoffice soll überall gelten, wo es möglich ist.

Kurz erklärte, dass die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar seien: „Die Behörden wissen gar nicht mehr, wo die Ansteckungen stattfinden.“ In manchen Bundesländern würden die Zahlen noch immer „exponentiell“ steigen. Beispielsweise in Oberösterreich. Nun heiße es: „Treffen Sie niemanden. Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel.“ Kurz hoffe, dass durch die harten Maßnahmen das „Weihnachtsfest gerettet“ werden könne. Die österreichische Bundesregierung baue nun auf eine „Stimmung der Solidarität“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Für Unternehmen, die nun schließen müssen, würden rasche Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Auch Arbeitnehmer sollen geschützt werden. „Auch wenn sich niemand einen zweiten Lockdown wünscht, so ist der zweite Lockdown das einzige Mittel, von dem wir verlässlich wissen, dass es funktioniert“, sagte Kurz.

Offen bleiben Geschäfte für die Deckung des täglichen Bedarfs, etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken. Schulen stellen auf Fernunterricht um und bieten wie auch Kindergärten Betreuung bei Bedarf. Private Treffen sind auf einzelne engste Angehörige oder Bezugspersonen beschränkt. Das Ziel sei, am 7. Dezember Schulen und Handel wieder öffnen zu können.

Anzeige

Schon seit dem 3. November sind in Österreich die Gastronomie, der Tourismus sowie Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Ausgangsbeschränkungen galten bisher von 20 bis sechs Uhr. Die Infektionszahlen sind seit Anfang November zunächst weiter gestiegen, am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 554,2. Mediziner befürchten einen Zusammenbruch der Intensivversorgung.