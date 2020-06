Kurz ohne Mundschutz am Flughafen Tegel: Kretschmann entschuldigt sich

Krawalle in Stuttgart: Landesinnenminister fordert härtere Strafen für Gaffer

Am vergangenen Wochenende hat eine Menge in der Stuttgarter Innenstadt randaliert, andere schauten zu und klatschten. Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), fordert härtere Strafen auch für die Zuschauer. Er will dafür den Tatbestand des Landfriedensbruch ausweiten lassen.