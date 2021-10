Kurz-Nachfolger Alexander Schallenberg will bis 2024 amtieren

Anzeige

Anzeige

Wien. Ist er nur der Platzhalter, der seinen Posten wieder freigibt, sobald Sebastian Kurz die Zeit dafür für reif hält? Solchen Spekulationen hat Alexander Schallenberg, Kurz‘ Nachfolger als österreichischer Bundeskanzler, jetzt zurückgewiesen. Er wolle bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 im Amt bleiben, sagte Schallenberg der „Wiener Zeitung“, der „Presse“ und der „Tiroler Tageszeitung“ in einem gemeinsamen Interview.

Es gebe keine Abmachung mit seinem Vorgänger über dessen Rückkehr an die Regierungsspitze in diesem Zeitraum, betonte Schallenberg: „Ich werde dieses Amt ausüben bis zur nächsten Nationalratswahl.“ Er gehe davon aus, dass Kurz bei der Wahl wieder Spitzenkandidat der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) werde. Diesen auch als Parteichef abzulösen sei nicht sein Ziel, sagte Schallenberg.

Parlament entscheidet über Immunität von Kurz

Am Freitag war bekannt geworden, dass österreichische Staatsanwälte die Aufhebung der Immunität von Sebastian Kurz beantragt haben. Ein entsprechendes Auslieferungsersuchen bestätigte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Zusätzlich kündigte der Rechnungshof an, die Finanzen der konservativen Kanzlerpartei ÖVP im Zusammenhang mit Zahlungen des Finanzministeriums genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Parlament muss nun in einer seiner nächsten Sitzungen über die Immunität von Kurz entscheiden. Bis zu diesem Beschluss seien die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen vorerst abgebrochen worden, erklärte ein Sprecher der Justizbehörde.

Die konservative ÖVP-Fraktion, die Kurz seit Donnerstag als Chef anführt, begrüßte den Schritt. Dadurch sei es bald möglich, die Vorwürfe gegen Kurz zu widerlegen. Gegen den Ex-Regierungschef laufen zwei Ermittlungsverfahren. Zum einen untersucht die Staatsanwaltschaft den Verdacht einer Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Außerdem sollen Kurz und sein Führungszirkel positive Medienberichte und geschönte Umfragen mit Steuergeld erkauft haben. Gegen insgesamt zehn Personen wird wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt.

Experten erwarten, dass die Ermittlungen gegen Kurz bis weit ins nächste Jahr laufen werden. Die Vorhabensberichte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft müssten an die Oberstaatsanwaltschaft, den Weisungsrat und an das Justizministerium gehen, sagte der Strafrechtler Klaus Schwaighofer von der Universität Innsbruck in der „Wiener Zeitung“: „Und überall müssen sie beträchtliche Zeit geprüft werden.“