Livestream: Österreichs Kanzler Kurz wendet sich nach Terroranschlag an Bevölkerung

Wien. Österreich ehrt die Opfer des Terrorakts vom Montagabend mit einer dreitägigen Staatstrauer. Das beschloss der Sonder-Ministerrat am Dienstag in Wien. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Opfern, den Verletzten und den Angehörigen in diesen besonders schweren Stunden für die Republik Österreich“, sagte Kanzler Sebastian Kurz vor dem Kabinett. Um 10.30 Uhr will sich Kurz an das österreichische Volk wenden.

Die Staatstrauer gilt bis einschließlich Donnerstag. Die Ereignisse hätten das Land schwer erschüttert und betroffen gemacht. Es handele sich bei der Attacke um eine „abscheuliche Tat“ und „einen Anschlag auf die Freiheit und Demokratie der Republik Österreich“, so der Regierungschef.

Livestream: Österreichs Kanzler Kurz ab 10.30 Uhr nach Terroranschlag in Wien

Das Statement ist für 10.30 Uhr angekündigt. Es kann sich um wenige Minuten verzögern.

Am Dienstag, dem ersten Tag der Staatstrauer, sollte um 12 Uhr eine „Minute des stillen Gedenkens“ eingehalten werden. Auch die Schulen sollen zu Beginn des Unterrichts am Mittwoch eine Gedenkminute einhalten.

Bei der Terrorattacke waren mindestens vier Passanten getötet worden. 17 Menschen sind in teils lebensbedrohlichem Zustand in den Kliniken, wie eine Sprecherin des Klinikverbandes am Morgen der Nachrichtenagentur APA sagte. Ein Attentäter wurde nach Angaben der Behörden von der Polizei erschossen. Ob er einen oder mehrere Komplizen hatte, ist noch unklar.