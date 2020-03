Kurz: Erdogan hat humanitäre Krise gezielt organisiert

Anzeige

Berlin. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan vorgeworfen, die humanitäre Krise an der griechisch-türkischen Grenze gezielt organisiert zu haben. In einem Interview mit N-TV sagte er, Erdogan versuche, “einen Angriff auf Europa zu organisieren”. Immerhin, so der ÖVP-Politiker, seien die im Grenzgebiet ausharrenden Menschen nicht direkt aus Syrien gekommen. Die Migranten und Flüchtlinge hätten schon seit Jahren in der Türkei gelebt. Und nun habe der türkische Präsident sie ermutigt, “die Grenze zu stürmen”.

Als Reaktion darauf brauche Europa jetzt “einen funktionierenden Außengrenzschutz”, sagte Kurz weiter. Anderenfalls drohe Gefahr nach innen. Käme es dazu, wäre das “Europa ohne Grenzen Geschichte”. Nichtsdestoweniger sprach sich Kurz dafür aus, die Zahlungen an die Türkei zur Unterbringung von Flüchtlingen fortzusetzen. Einzige Bedingung müsse sein, dadurch nicht erpressbar zu werden. Außerdem habe Europa eine “moralische Verantwortung”, “mehr Hilfe vor Ort” zu finanzieren und Fluchtursachen zu bekämpfen.

Erdogan hatte am Wochenende verkündet, Flüchtlinge und Migranten, die nach Europa wollen, nicht mehr aufzuhalten. In der Folge strömten Tausende Menschen an die türkisch-griechische Grenze. Dort ist die Lage extrem angespannt. Griechenland will die Grenzen weiter geschlossen halten. Doch sollte das nicht mehr möglich sein, müsse ein “Durchwinken” verhindert werden, sagte Kurz. Österreich sei jedoch vorbereitet, falls auch dies nicht gelinge.

RND/cz