Kuriose Untertitel-Panne: Österreich lacht über Regierungs-Vereidigung

Wien. War es ein Versehen oder hatte doch ein Witzbold seine Hände im Spiel? Österreich lacht jedenfalls über eine Panne beim ORF. Der staatliche TV-Sender hatte in seiner Mediathek die Vereidigung ("Angelobung") der neuen schwarz-grünen Regierung von Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag mit Untertiteln versehen - aus der Telenovela "Alisa - Folge deinem Herzen".

Herausgekommen ist ein reichlich kurioses Dokument, das im Netz schnell zum Hit wurde. In den (unfreiwilligen) Hauptrollen: Bundespräsident Alexander von der Bellen und und Kanzler Sebastian Kurz. So sagt von der Bellen laut Untertitel an einer Stelle zum Regierungschef: "Du kannst hier anfangen. Als Kellner." Oder an anderer Stelle: "Du hast noch Interesse am Putzfrauenjob?" Dann ist von der Bellen mit dem Schriftzug: "Wie würdest du dieses Küken nennen? Phillip ... Ja es sieht aus wie ein Phillip" zu sehen. Vor ihm stehen währenddessen Kurz und sein grüner Koalitionspartner Werner Kogler.

Für Twitter-Nutzer waren auch andere Stellen ein gefundenes Fressen:

Der ORF erklärte das Kuriosum mit einem "Abwicklungsfehler". Versehentlich seien "die Untertitel der vorhergehenden Sendung nochmals wiederholt" worden, und zwar die dritte Folge der Telenovela "Alisa - Folge deinem Herzen". Inzwischen sind die Untertitel gelöscht worden. Scherzhaft forderten einige Zuschauer vom ORF mit Blick auf Sebastian Kurz und dessen politische Wendigkeit eine neue tägliche Serie. Titel: "Basti - Folge deinem Herzen".

