Künstler installiert “Trump-Todesuhr” am New Yorker Times Square

New York/Berlin. Eine sogenannte “Trump-Todesuhr” am berühmten New Yorker Times Square zeigt fortan die Zahl der Corona-Toten, für die Kritiker US-Präsident Donald Trump verantwortlich machen.

Auf der Webseite des Projekts war die Zahl am Dienstagvormittag mit 48.687 angegeben. Wie unter anderen t-online unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist die Leuchttafel ein Projekt des vielfach mit Preisen ausgezeichneten Filmemachers Eugene Jarecki.

Schon seit Wochen steht Trump wegen seiner Politik im Umgang mit der Corona-Pandemie massiv in der Kritik.

Der “Todesuhr” liegt die Annahme zugrunde, dass Trump wegen der späten Reaktion auf den Corona-Ausbruch in den USA an 60 Prozent der Todesopfer in den USA schuld habe.