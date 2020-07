Kult-Kiosk in Bonn: Das “Bundesbüdchen” - Die Rückkehr eines Symbols der Bonner Republik

1 von 6 1 von 6

Das "Bundesbüdchen" war einst einer der wichtigen Orte in der Bonner Republik. So sehr sich Politiker aus allen Lagern auch fetzten, vor dem Verkaufspavillon standen sie zusammen in der Schlange und konnten zur Ruhe kommen. Brötchen, Gummibärchen, Zeitungen - der Kiosk hatte zu bieten, was die Machtträger zwischendurch brauchten. @ Quelle: Henning Kaiser/dpa