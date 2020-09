Kritiker empört: Trump hat zu Straftaten aufgerufen

Anzeige

Wilmington. Kritiker haben empört auf US-Präsident Donald Trumps Appell an Wähler reagiert, im November eine zweimalige Stimmabgabe zu versuchen - per Brief und persönlich im Wahllokal. Trump habe die Leute zu Straftaten ermuntert, um bei der Wahl Chaos zu stiften, sagte der Justizminister von North Carolina, Josh Stein, am Donnerstag. Seine Kollegin aus Michigan, Dana Nessel, warnte die Wähler in ihrem Staat, Trumps Ratschlag zu folgen.

Trump hat immer wieder erklärt, Briefwahlen erhöhten die Wahrscheinlichkeit von Betrug, ohne dies zu belegen und obwohl er selbst per Brief gewählt hat. Am Mittwoch rief er in North Carolina Wähler auf, zu testen, ob die Briefwahl wirklich so sicher sei, wie seine Kritiker sagten.

Biden zu Trump: "Machen Sie Ihren Job" Der Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Präsident Trump dazu aufgefordert, Twitter zu verlassen und sich um die Corona-Pandemie zu kümmern.

Die Leute sollten per Brief abstimmen und dann ins Wahllokal gehen und sehen, ob beide Stimmen gezählt werden. “Lasst sie es schicken und lasst sie wählen gehen”, sagte Trump dem Fernsehsender WECT. Wenn das System funktioniere, werde die zweite, persönliche Stimmabgabe nicht möglich sein. “So ist das nun mal und so sollten sie es machen.”

Dasselbe riet er auch seinen Wählern. “Ihr könnt nicht zulassen, dass sie Euch die Stimme wegnehmen. Diese Leute machen schmutzige Politik, schmutzige Politik. Deshalb, wenn Ihr per Brief wählt (...), schickt es ein. Aber ich würde es in jedem Fall prüfen, ich würde hingehen und es verfolgen und abstimmen”, sagte er.

Nessel: “Ich werde Euch strafrechtlich verfolgen”

Eine doppelte Stimmabgabe steht in North Carolina unter Strafe. Stein twitterte: “Stellt sicher, dass ihr wählt, aber wählt nicht zweimal.” Nessel drohte den Wählerinnen und Wählern in Michigan: “Versucht das nicht hier. Ich werde Euch strafrechtlich verfolgen.”

Bundesjustizminister William Barr sagte dem Fernsehsender CNN zu Trumps Aufforderung, er kenne die Wahlgesetze in den einzelnen Staaten nicht. Er stimme dem Präsidenten jedoch zu, dass Briefwahlen betrugsanfällig sein. Sie seien wie ein Spiel mit dem Feuer.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, beklagte im Fernsehsender Fox, Trump werde falsch dargestellt. Er habe immer für ein faires Wahlsystem ohne Fälschung und Missbrauch gekämpft. “Die Idee, dass er Leute ermutige, zweimal zu wählen, ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass Medien ihn aus dem Zusammenhang reißen”, sagte sie.

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfte es in diesem Jahr besonders viele Briefwähler geben. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 hatte Trump in North Carolina mit einem Vorsprung von 3,6 Prozentpunkten gewonnen. In Umfragen ist das diesjährige Rennen in dem US-Staat zur Zeit sehr knapp.

In North Carolina wurden nach Angaben der Wahlbehörde bis 1. September bereits mehr als 591.000 Briefwahlanträge gestellt. Vor vier Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt etwa 36.500. Mehr als die Hälfte der aktuellen Briefwahlanträge, etwa 313.000, ging auf Demokraten zurück. Der Vorwurf, Stimmabgaben per Brief führten zu großflächigem Wahlbetrug, ist durch diverse Studien widerlegt.