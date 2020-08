Kritik an Pompeo nach Unterstützerrede: verstößt gegen diplomatische Praxis

Anzeige

Anzeige

Washington. Seinen eigenen Rat an Diplomaten beiseite schiebend hat sich US-Außenminister Mike Pompeo von einer diplomatischen Reise aus in den Wahlkampf zuhause eingeschaltet. Bei seiner in Jerusalem bei einem offiziellen Besuch aufgenommenen und am Dienstagabend beim Parteitag der Republikaner ausgestrahlten Rede unterstützte er erwartungsgemäß US-Präsident Donald Trump. Pompeo hatte im Juli eine Nachricht an alle diplomatischen Vertretungen der USA geschickt, in der er darauf hinwies, dass sich US-Diplomaten gemäß dem Bundesgesetz nicht offen auf die Seite einer Partei im Präsidentschaftswahlkampf stellen sollten.

Die Demokraten kritisierten Pompeo. Es handele sich um einen unangemessenen Verstoß gegen jahrzehntelange diplomatische Praxis und eine mögliche Verletzung von Bundesgesetzen, hieß es aus Parteikreisen. Die Nachricht des Außenministers an die Diplomaten hatte am Montagabend der demokratische Abgeordnete Eliot Engel veröffentlicht. "Einmal mehr werden die Regeln für Minister Pompeo zum Fenster rausgeworfen, wenn sie dabei stören, seinen politischen Interessen und Donald Trump zu dienen", erklärte Engel. Auch andere Demokraten und Kritiker warfen Pompeo unangemessenes Verhalten vor.

Für Wahlkampf-Videos keine Steuergelder benutzt

Das Außenministerium versicherte, Pompeo würde nicht gegen das Gesetz verstoßen. Für seine Rede würden "keine Ressourcen des Außenministeriums verwendet" und er spreche nicht in offizieller Funktion. Aus Pompeos Umfeld verlautete, vier Anwaltsteams, darunter die rechtliche Beratung des Außenministeriums, hätten die Rede überprüft. Damit sollte demnach dafür gesorgt werden, dass die Rede nicht gegen ethische Regeln verstoße. Für die Produktion des Videos seien keine Steuergelder benutzt worden, teilten die Gewährsperson und das Ministerium mit.

Anzeige

Vorherige US-Außenminister haben meist versucht, sich aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Einige haben sogar veranlasst, dass sie zum Zeitpunkt des Nominierungsparteitags ihrer Partei nicht im Land waren und dafür nicht zur Verfügung standen.