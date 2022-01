Krisenstab-Chef Breuer: Wegen Omikron werden die Corona-Tests knapp

Anzeige

Hannover/Berlin. Nach Einschätzung von Generalmajor Carsten Breuer, dem Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, stehen voraussichtlich schon bald nicht mehr ausreichend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung.

„Wir werden mit Sicherheit wie bei allen knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist. Das gilt auch für Tests“, sagte Breuer der „Süddeutschen Zeitung“. „Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang.“

Das Ziel sei aber, das bisherige Testregime so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. „Wir brauchen möglichst genaue Daten, um zu sehen, wie sich die Welle bei uns auswirkt“, betonte Breuer. Der Grund für die drohende Knappheit seien die steigenden Infektionszahlen.

Auch deshalb brauche Deutschland ein „Bollwerk gegen Omikron“, forderte der Leiter des Corona-Krisenstabes. Man dürfe „nicht in die Lage geraten, dass wir in der kritischen Infrastruktur soweit herunterfahren müssen, dass öffentliches Leben eingeschränkt wird“.

Video Regierungsbefragung im Bundestag: Scholz wirbt für Corona-Impfpflicht 1:11 min Bundeskanzler Olaf Scholz hofft auf eine zügige Beratung im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. © dpa

Als „zweifelsohne eine große Kraftanstrengung“ bezeichnete Breuer das Ziel, von Weihnachten an gerechnet noch einmal 30 Millionen Impfungen vorzunehmen. „Ich bin überzeugt davon, dass es notwendig ist, dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen“, sagte er. Es fehle dafür weder an Impfstoff noch an der Infrastruktur.

Breuer hatte mit dem Regierungswechsel in Berlin die Leitung des neuen Corona-Krisenstabs im Kanzleramt übernommen.