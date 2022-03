Kriegstourismus: Ausländer kämpfen an der Seite der Ukraine

Anzeige

Lwiw. In der Ukraine kommen immer mehr kampfwillige Ausländer an, um gemeinsam mit dem ukrainischen Militär gegen die Invasion Putins zu kämpfen. Die Ukraine hat laut Reuters Informationen eine „internationale“ Legion für Menschen aus dem Ausland aufgestellt. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Ausländer öffentlich dazu aufgefordert, „Seite an Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher zu kämpfen“, um die Unterstützung für sein Landes zu zeigen. Letzte Woche berichtete Selenskyj von mehr als 16.000 Ausländern, die sich freiwillig gemeldet hätten.

Wer reist warum in die Ukraine?

Einige ausländische Kämpfer, die in der Ukraine ankommen, sagen, sie seien davon angezogen worden, das zu stoppen, was sie als einen unprovozierten Angriff ansehen, und in einem einmaligen Showdown zwischen den Kräften der Demokratie und der Diktatur dabei zu sein. Andere, darunter Veteranen der Kriege im Irak und in Afghanistan, bietet die Invasion der Ukraine auch eine Chance, ihre Kampffähigkeiten einzusetzen.

Neben kampferprobten Kriegsveteranen kommen aber auch Menschen mit wenig oder gar keiner Kampferfahrung in der Ukraine an. Sie sind in einem Kriegsgebiet, das unter ständigem, beängstigendem Beschuss durch das russische Militär steht, nur von begrenztem Wert: Ein Mann, der sich als britischer Militärveteran zu erkennen gab, bezeichnete diese Rekruten als „Kugelfänger“.

Ein hochrangiger ukrainischer Beamter in Lwiw, der mit der Bearbeitung neu eingetroffener ausländischer Freiwilliger befasst ist, Roman Shepelyak, sagte, das System zur Aufnahme, Ausbildung und Entsendung ausländischer Kämpfer stecke noch in den Kinderschuhen und werde in den kommenden Tagen reibungsloser ablaufen. Das ukrainische Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Sowohl Ausrüstung als auch Fachleute sind knapp

Für einige war die Reise in die Ukraine, selbst aus weit entfernten Ländern, der einfache Teil. Diejenigen, die keine Schutzwesten, Helme und andere Ausrüstungsgegenstände mitgebracht hatten, hatten Schwierigkeiten, diese in der Ukraine zu beschaffen, so mehrere Kämpfer.

Einige Veteranen tauschten Informationen über Ausrüstung und Logistik über Facebook- oder Whatsapp-Gruppen aus, die nur für geladene Gäste zugänglich waren. Diese Gruppen enthalten Aufrufe zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Schutzwesten und Nachtsichtgeräten oder von ausländischen Veteranen, die Scharfschützen sind oder ukrainische Soldaten im Umgang mit den hochentwickelten Waffen ausbilden können, die westliche Länder schicken.

Angesichts der laufenden umfassenden Mobilisierung ukrainischer Männer verfügt das Land über zahlreiche freiwillige Kämpfer. Es mangelt jedoch an Fachleuten, die mit den Panzerabwehrraketen Javelin und NLAW umgehen können, für deren richtige Handhabung Berufssoldaten monatelang trainieren.

Selbst diejenigen, die über Kampferfahrung verfügen, könnten in den ukrainischen Kriegsgebieten Probleme bekommen, warnte ein ehemaliger britischer Soldat.

Das Vorgehen vor Ort

Viele der in Lwiw ankommenden Menschen landen in den halb befestigten Büros der Regionalverwaltung von Lwiw, wo ihre Papiere von Shepelyak geprüft werden. Er leitet die Abteilung für internationale technische Hilfe und Zusammenarbeit in der Region. Er räumte ein, dass das System für die Bearbeitung derjenigen, die sich zum Kampf anbieten, noch in den Kinderschuhen steckt.

Shepelyak sagte, er überprüfe ihre Papiere, aber nicht ihre Kampferfahrung, die auf einem Militärstützpunkt außerhalb von Lwiw bewertet werde, wohin sie als nächstes geschickt würden. Er fügte hinzu, dass diejenigen, die in die ukrainische Armee rekrutiert werden, genauso bezahlt werden wie andere Soldaten.

Andere ausländische Kämpfer erzählten Reuters, dass sie die formellen Verfahren umgingen und direkt an die Ostfront gingen, in der Hoffnung, bei ihrer Ankunft Waffen und Befehle vom ukrainischen Militär zu erhalten.

Finanzierung ausländischer Soldaten und Sanitäter

Anthony Capone, ein wohlhabender Unternehmer im Gesundheitswesen in New York City, sagte, er finanziere Hunderte von ehemaligen Soldaten und Sanitätern, die in die Ukraine gehen wollen. Er berichtete jedoch, dass er ihre Abreise verzögert habe, „um der ukrainischen Armee eine weitere Woche Zeit zu geben, um das Rekrutierungsverfahren für die Freiwilligenkorps zu verbessern“.

Bislang, so Capone, sei nur eine „kleine Anzahl“ im benachbarten Polen angekommen. Capone hatte sein Finanzierungsangebot auf Linkedin gepostet und damit gerechnet, dass zehn oder 15 Personen darauf antworten würden. „Im Moment bin ich bei etwa 1000″, erklärte er.

Capone fügte hinzu, dass er nur Ex-Soldaten finanziere, deren militärische Qualifikationen er überprüfen könne, oder Sanitäter, die derzeit in einer Notfalltraumaeinrichtung arbeiteten. Etwa 60 Prozent derjenigen, die sich gemeldet hatten, waren Amerikaner und 30 Prozent Europäer, der Rest stammte aus mindestens 25 Ländern, die so weit auseinanderlagen wie Kolumbien, Japan und Jamaika, so Capone.

Die US-Regierung hat ihren Bürgern davon abgeraten, zur Bekämpfung der russischen Streitkräfte in die Ukraine zu reisen. Einige Länder, darunter Großbritannien, haben noch schärfere Warnungen ausgesprochen. Andere, wie Kanada oder Deutschland, haben ihren Bürgern den Weg frei gemacht, sich zu engagieren.