Kriegsschiff “Naiguata” beschießt und rammt deutsches Kreuzfahrtschiff

Caracas. Offenbar um es von seinem Kurs abzubringen, hat ein Militärboot der venezolanischen Marine das unter portugiesischer Flagge fahrende deutsche Kreuzfahrtschiff “RCGS Resolute” angeschossen und gerammt. Das teilte die Hamburger Reederei Columbia Cruise Service (CCS) mit. Demnach wäre das Patrouillenboot “Naiguata” nach der Aktion gesunken.

Die Aktion ereignete sich nach Reedereiangaben in den frühen Morgenstunden des 30. März 2020 (Ortszeit) in internationalen Gewässern, etwa 13,3 Seemeilen von der Insel Tortuga entfernt. An Bord waren 32 Besatzungsmitglieder und keine Passagiere.

Das Schiff soll sich auf einer Leerfahrt zum Zielort Willemstad/Curaçao befunden haben und führte routinemäßige Motorwartungen durch. Kurz nach Mitternacht hätte sich das venezolanisches Marineschiff genähert und habe die Schiffsführung des “RCGS Resolute” aufgefordert, nach Puerto Moreno auf die Insel Margarita zu folgen.

Steuerbord-Bug gerammt

Der Kapitän habe daraufhin die Zentrale verständigt, da es sich hier um eine schwerwiegende Abweichung von der geplanten Schiffsroute gehandelt hätte. In diesem Augenblick seien Schüsse gefallen und das Marineschiff hätte den Steuerbord-Bug der “RCGS Resolute” gerammt. Es sei offensichtlich gewesen, dass das Marineschiff versucht hätte, den Kopf des Schiffes in Richtung venezolanische Hoheitsgewässer zu drehen.

RCGS Resolute with very minimal damage after the collision. Venezuelan navy say the Naiguata was seriously damaged then sunk. pic.twitter.com/DCLCYp9SkT — CNW (@ConflictsW) March 31, 2020

Allerdings: Das Kreuzfahrtschiff ist ein Schiff der sogenannten Eisklasse. Es erlitt nur geringfügige Schäden.

RCGS Resolute is a purpose built polar expedition vessel of the highest ice class, rated 1A Super, designed to operate in difficult ice conditions. pic.twitter.com/AMLsae56Vn — Venezuela BTH (@VenezuelaBTH) April 1, 2020

Anders sieht es für die Militärs aus. Das Patrouillenboot schlug leck und lief voll Wasser. Es ist offenbar gesunken. “Die 'RCGS Resolute’ war jederzeit bereit, Unterstützung zu leisten”, teilte die Reederei mit. Es sei über eine Stunde lang in der Nähe des Einsatzortes geblieben und hätte den Vorfall dem Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) in Curaçao gemeldet. “Versuche, mit den Personen an Bord des Marineschiffes Kontakt aufzunehmen, blieben unbeantwortet.”

Nachdem das MRCC die Anweisung erteilt hätte, die Passage mit voller Kraft voraus fortzusetzen und mitteilte, dass keine weitere Hilfe benötigt wurde, setzte das Kreuzfahrtschiff seine Fahrt nach Curaçao fort. Es sei sicher im Hafen von Willemstad vertäut.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro nannte den Vorfall “einen Akt des Terrorismus und der Piraterie”. Er ordnete eine Untersuchung an. “Wenn es ein Touristenschiff gewesen wäre, hätte es nicht den Anschein gemacht, angreifen zu wollen”, zitieren ihn südamerikanische Medien.

CEOFANB denuncia que buque RCGS Resolute está equipado con botes de comando para ejecutar incursiones rápidas#SigamosEnDisciplinahttps://t.co/8BEOTFmX1W pic.twitter.com/FsuXGG2M1y — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 2, 2020

In einer offiziellen Mitteilung der venezolanischen Regierung wurde das portugiesesische Schiff als illegal bezeichnet. “Die venezolanischen Staatsbehörden schließen nicht aus, dass es sich um ein Schiff handelt, das Söldner transportierte, um Militärstützpunkte in Venezuela anzugreifen”, heißt es.

Der Vorfall ereignete sich in einer spannungsgeladenen Zeit in der Region. Maduro ist in den USA wegen organisierten Drogenschmuggels angeklagt. Die Amerikaner verschärfen die Gangart gegenüber dem südamerikanischen Land.

Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch (Ortszeit) an, die USA würden mehrere Kriegsschiffe und Überwachungsflugzeuge in die Nähe der venezolanischen Küste entsenden, um Drogenlieferungen aufzuhalten. Es ist eine der größten Militäroperationen der USA in der Region seit der Invasion von Panama 1989, durch die damals Machthaber Manuel Noriega gestürzt wurde.

Maduros Kommunikationsminister Jorge Rodriguez bezeichnete den Militäreinsatz als verzweifelten Versuch der USA, von der "humanitären Krise" durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im eigenen Land abzulenken. Interessant sei auch, dass die US-Regierung gerade jetzt erstmals seit Jahrzehnten versuche, Kokain-Lieferungen zu stoppen, die ohnehin vor allem aus Kolumbien kämen, einem Verbündeten der USA.

Secretary of Defense Mark Esper: enhanced operations will keep pressure on the drug cartels during coronavirus pandemichttps://t.co/AvDGPjWA12 pic.twitter.com/6XXbdgGGGX — RNC Research (@RNCResearch) April 1, 2020

Maduro hatte den USA bereits gedroht, unerbittlich zurückzuschlagen, sollten sie es wagen, mit Unterstützung Kolumbiens in seinem Land einzumarschieren. Trump bezeichnete er als “rassistischen Cowboy”, der nur vorhabe, sich die größten Ölreserven der Welt, jene Venezuelas, zu sichern. Die USA hingegen werfen Maduro vor, sich durch eine illegitime Wahl an der Macht gehalten zu haben. Die USA erkennen ebenso wie Deutschland und Dutzende weitere Staaten Maduros Rivalen Juan Guaidó als Übergangspräsidenten Venezuelas an.

"Das venezolanische Volk leidet weiter extrem wegen Maduro und seiner kriminellen Kontrolle über das Land, und Drogenschmuggler profitieren von dieser Gesetzlosigkeit", sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper bei der Pressekonferenz im Weißen Haus. Die USA hätten bei ihrer Operation in der Karibik und im östlichen Pazifik die Unterstützung von 22 Partnerstaaten.

Durch diese wird die Stärke der Anti-Drogen-Einheiten der USA in der westlichen Hemisphäre nahezu verdoppelt. Teil des Einsatzes sind mehrere Kriegsschiffe der Marine, AWACS-Überwachungsflugzeuge und Spezialeinheiten am Boden, die bisher in dieser Weltregion so gut wie nie aktiv waren.

mit AP

