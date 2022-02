Ungarns Regierungschef Orban stellt sich gegen Russland

Anzeige

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sich mit ungewöhnlich scharfen Worten gegen Russlands Angriff auf die Ukraine gewandt. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten der Europäischen Union und der Nato verurteilen wir Russlands Militäraktion“, sagte Orban am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Facebook. Erstmals machte er auch Moskau direkt für die Spannungen und Gewalt in dem östlichen Nachbarland Ungarns verantwortlich.

Er gehe von einer wachsenden Zahl ukrainischer Flüchtlinge an den Grenzen Ungarns aus, erklärte Orban. Sein Land sei bereit, sich um sie zu kümmern und werde diese Herausforderung schnell und effektiv meistern können.

Unter Orban hat das EU- und Nato-Mitglied Ungarn sich um enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin bemüht, was viele westliche Partner Budapests beunruhigt. Im Ukraine-Konflikt pochte die ungarische Regierung zwar auf eine friedliche Lösung durch Diplomatie, doch waren ihre ranghohen Vertreter bislang vor einer direkten Verurteilung von Aktionen Moskaus zurückgeschreckt.