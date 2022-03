Polens Außenministerium lehnt Entsendung von Kampfjets in Ukraine ab

Polens stellvertretender Außenminister Marcin Przydacz lehnte am Montag die Entsendung polnischer Kampfflugzeuge in die Ukraine ab. Innerhalb der polnischen Regierung gibt es jedoch Widerspruch: Laut Regierungssprecher Piotr Müller sei noch kein endgültige Entscheidung getroffen worden. Symbolbild: 02.03.2022, Schweden, Gotland: Ein Blick auf russische Kampfjets, die den Luftraum östlich von Gotland, Schweden, verletzen. Schweden sagt, dass vier russische Kampfjets am Mittwoch seinen Luftraum über der Ostsee verletzt haben. © Quelle: Swedish Air Force/TT News Agency