Russland droht ausländischen Kämpfern in Ukraine mit Strafverfahren

Archivbild: Tbilisi, Georgien, 28.02.2022: Georgische Zivilisten warten am Flughafen nachdem ein polnisches Flugzeug nicht ankam. Die Freiwilligen wollten nach Polen reisen, um dort über die ukrainische Grenze zu übertreten und sich den Streitkräften gegen Russland anzuschließen. Selenskyj kündigte am Donnerstag eine 16.000 Köpfige Legion von ausländischen Freiwilligen an, die Armee der Ukraine unterstützen soll. Russland droht den Freiwilligen nun mit Strafverfahren. © Quelle: Getty Images