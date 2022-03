Ukraine: 38 Kinder seit Kriegsbeginn Russlands getötet

Ukraine-Konflikt, Polen, Eindrücke aus Przemysl: Ukrainer erreichen den Bahnhof in Krakau. 7. März 2022. Im Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksij Resnikow bislang mindestens 38 Kinder durch russische Angriffe zu Tode gekommen. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn Russlands über 400 Zivilisten getötet worden, so der Verteidigungsminister am Dienstag. Die Zahlen ließen sich indes nicht unabhängig überprüfen. © Quelle: IMAGO/NurPhoto