Johnson verteidigt Kontrollen ukrainischer Flüchtlinge

London. Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Praxis seiner Regierung verteidigt, ukrainische Kriegsflüchtlinge bei der Einreise zu kontrollieren. Frankreich hat das als inhumanes Verhalten kritisiert. Johnson sagte am Montag, Großbritannien sei „sehr, sehr großzügig“, werde aber nicht zulassen, dass „Menschen in das Vereinigte Königreich ohne jegliche Kontrolle kommen können“.

London erwartet nach eigenen Angaben bis zu 200.000 ukrainische Flüchtlinge infolge der russischen Invasion in der Ukraine. Bislang sind nur wenige ins Land gekommen: Nach Angaben des Innenministeriums wurden „rund 50 Visa“ bis Sonntag ausgestellt.

Der französische Innenminister Gérard Darmanin sagte am Sonntag, Hunderte ukrainische Flüchtlinge seien in Calais von britischen Behörden abgewiesen worden, weil sie sich erst ein Visum bei den britischen Botschaften in Paris oder Brüssel besorgen müssten. Das sei „etwas inhuman“, sagte Darmanin und forderte Großbritannien auf, die „technokratische Kleinkrämerei zu stoppen“.

Die britische Innenministerin Priti Pateel sagte, es werde niemand abgewiesen. Die Regierung bestätigte aber auch, dass es in Calais kein britisches Zentrum gebe, das Visa ausstelle.