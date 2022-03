Kiew: Knapp 400 Babys seit Kriegsbeginn geboren

Ukraine-Konflikt, Eindrücke von Müttern und Neugeborenen in Keller eines Krankenhauses in Kiew March 3, 2022. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind in deren Hauptstadt Kiew beinahe 400 Kinder geboren worden. Das gab Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Videobotschaft am Freitag bekannt. Russland hatte vor einer Woche die Ukraine angegriffen. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire