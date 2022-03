Kreml: Wehrpflichtige kämpften entgegen Putins Anordnung in Ukraine

Archivbild 26.02.2022: Russische Soldaten im Norden der Krim. Unter ihnen könnten auch Wehrpflichtige sein. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland erstmals den Einsatz von Wehrpflichtigen eingeräumt. Das Verteidigungsministerium in Moskau betonte am Mittwoch allerdings, dass dies nicht von der Führung genehmigt worden sei. Putin hatte zuvor wiederholt bestritten, dass Wehrpflichtige in der Ukraine kämpfen. © Quelle: imago images/SNA