Präsident Biden: USA entsenden weitere Soldaten nach Deutschland

Washington/Hannover. US-Präsident Joe Biden hat sich am Donnerstag in einer Ansprache zu Russlands Angriff auf die Ukraine geäußert. Er verurteilte die „brutale“ Militäroffensive, die Russlands Präsident Wladimir Putin „ohne Provokation gestartet“ hätte. Der Kremlchef hätte den Schritt „seit Monaten“ geplant und nun das getan, vor dem die USA seit Langem gewarnt hätten: einen Krieg unter falscher Flagge zu starten. „Putin ist der Aggressor. Putin hat den Krieg gewählt und jetzt muss er die Konsequenzen tragen“, so Biden, der in diesem Zuge weitere „harte Sanktionen“ und zusätzliche Truppenentsendungen nach Deutschland ankündigte.

Die beschlossenen Sanktionen würden das russische Finanzsystem hart und über Exportkontrollen auch den Technologiesektor treffen, wie Biden im Weißen Haus sagte. Die Maßnahmen sollen auch Russlands zweitgrößte Bank treffen. Die VTB Bank und weitere russische Kreditinstitute würden damit vom US-Finanzmarkt und Geschäften in US-Dollar ausgeschlossen, so Biden. Außerdem würden die USA und ihre Verbündeten Exportkontrollen verhängen und russische Oligarchen mit Sanktionen belegen.

Die westlichen Verbündeten würden angesichts des Krieges in der Ukraine enger zusammen als je zuvor. „Die gute Nachricht ist, dass die NATO geeinter und entschlossener denn je war“, sagte der US-Präsident. Es bestehe kein Zweifel, dass alle NATO-Verbündeten ihre Verpflichtungen nach Artikel 5 erfüllen werden, „der besagt, dass ein Angriff auf einen als Angriff auf alle gilt“. Dazu stellte Biden klar: Sollte Russland Gebiete der Nato angreifen, werde man „keinen Zoll“ hergeben.

Biden: werden Russland „zur Rechenschaft ziehen“

Biden hatte bereits kurz nach Beginn der Militäroffensive von einem „ungerechtfertigten Angriff“ und einem „vorsätzlichen Krieg“ gesprochen, den Russland angezettelt habe. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür „zur Rechenschaft ziehen“.

Am Donnerstagmorgen (Orszeit) hatte Biden zunächst mit seinem Nationalen Sicherheitsrat über die Lage in der Ukraine beraten. Im Anschluss kam er mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu einer Videoschalte zusammen, um über die militärische Eskalation zu diskutieren und sich über das weitere Vorgehen abzustimmen. Deutschland führt in der Runde derzeit den Vorsitz.