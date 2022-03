US-General Wolters hält Entsendung polnischer Kampfjets für wenig sinnvoll

Anzeige

Brüssel. Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, General Tod D. Wolters, hat Polen für sein Angebot zur Bereitstellung von Kampfjets gedankt. Eine Entsendung der MiG-29-Maschinen wäre allerdings ein risikoreiches und wenig gewinnbringendes Unterfangen, sagte Wolters am Donnerstag. Die Ukraine verfüge bereits über genügend Kampfflugzeuge.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

„Der wirksamste Weg, das ukrainische Militär in seinem Kampf gegen Russland zu unterstützen, ist die Bereitstellung größerer Mengen von Panzerabwehrwaffen und Luftabwehrsystemen“, sagte Wolters. Er ist auch der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa und verantwortlich für die Verstärkung der Verteidigung des Bündnisses, um Russland von einem Angriff auf ein Mitgliedsland abzuhalten. Die Nato ist darauf bedacht, nicht in Moskaus Krieg gegen die Ukraine verwickelt zu werden.

Bündnispartner müssen Entsendung zustimmen

Polen hatte sich bereit erklärt, die Flugzeuge sowjetischer Bauart, für die die ukrainischen Piloten ausgebildet sind, an die Nato zu liefern. Alle Bündnispartner müssten allerdings der Entsendung in die Ukraine zustimmen.

Wolters zufolge deuten nachrichtendienstliche Einschätzungen darauf hin, dass eine Entsendung von Kampfjets als eskalierend aufgefasst werden und zu einer russischen Eskalation mit der Nato führen könnte. Das US-Europakommando werde die Möglichkeiten prüfen, wie die ukrainischen Freunde am besten unterstützt werden könnten, teilte Wolters der polnischen Regierung mit.