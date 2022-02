Tausende demonstrieren in Russland gegen Putins Ukraine-Einmarsch - mehr als 1700 Festnahmen

Anzeige

Anzeige

In Russland hat es am Donnerstag landesweit Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern gegen den Einmarsch in die Ukraine gegeben. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursierten zahlreiche Videos mit teils Hunderten Protestlern. Unter anderem in Moskau gingen Menschen auf die Straße und skandierten: „Nein zu Krieg.“

+++ Alle News und Entwicklungen rund um Russlands Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Anzeige

Auch in St. Petersburg, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gab es Proteste gegen den Einmarsch in die Ukraine.

Nach Angaben von Bürgerrechtlern schritt die Polizei vielerorts ein und nahm mehr als 1700 Menschen in 53 Städten fest. Allein 940 Festnahmen seien in der Hauptstadt Moskau gezählt worden, berichtete das Bürgerrechtsportal Owd-Info, das Festnahmen bei politischen Protesten dokumentiert.

Videos auf Twitter zeigen, dass die Polizei dabei zum Teil sehr gewaltsam gegen die Demonstrierenden vorging.

Anzeige

Auch im Internet verurteilten zahlreiche Russen die aggressivste Militäraktion Moskaus seit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 1979. Eine Petition des Menschenrechtlers Lew Ponomawjow gegen den Krieg hatte bis zum Donnerstagabend 289.000 Unterstützer.

Anzeige

Mehr als 250 russische Journalistinnen und Journalisten unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie Position gegen den Einmarsch bezogen. Ähnliche Schreiben gab es auch von 250 Wissenschaftlern und von Kommunalräten in Moskau und anderen Städten.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Zudem kritisierte einer der bekanntesten russischen Rapper den Krieg Russlands in der Ukraine. „Ich bin gegen den Krieg, den Russland gerade gegen die Menschen in der Ukraine entfesselt hat. Er ist eine Katastrophe und ein Verbrechen“, sagte der 37-jährige Oxxxymiron in einem am Donnerstagabend aufgenommenen Instagramvideo.

Anzeige

Russlands Präsident hatte seine Truppen am Donnerstagmorgen in eine großangelegte Offensive gegen die Ukraine geschickt. Die russischen Streitkräfte griffen das Nachbarland am Donnerstag aus mehreren Richtungen an. Putin kündigte an, Russland strebe eine Entmilitarisierung und „Entnazifizierung“ der Ukraine an. Der Kreml behauptete in den vergangenen Jahren immer wieder, 2014 hätten aus dem Ausland gesteuerte „Faschisten“ in Kiew einen Staatsstreich herbeigeführt.