Selenskyj zu russischen Soldaten: Wir holen unser Land zurück, geht nach Hause

08.03.2022, Ukraine, Kiew: Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj spricht vor dem britischen Unterhaus aus Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Das Foto wurde vom Büro des Präsidenten der Ukraine herausgegeben und von Ukrinform verbreitet. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten werden derzeit rund 18.000 Menschen aus der Hauptstadt Kiew evakuiert. Am Mittwoch appellierte Selenskyj erneut an das Ausland, Luftunterstützung zur Verfügung zu stellen. Auf russisch rief der Präsident die einmarschierenden Soldaten zum Rückzug auf: „Sie können sich noch retten, wenn Sie nach Hause gehen.“ © Quelle: -/Office of the President of Ukr