Selenskyj fordert sofortige Aufnahme der Ukraine in die EU

Anzeige

Anzeige

Kiew. Während russische Truppen ihre Angriffe auf die Ukraine fortsetzen, fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die sofortige Aufnahme seines Landes in die EU. Ukrainische Soldaten würden für Europas Frieden und Demokratie kämpfen, sagte er in einem am Montagmittag veröffentlichten Video auf Telegram. Dies gebe seinem Land das Recht, ein Notfallverfahren einzufordern, um die Ukraine zu einem EU-Mitgliedsstaat zu machen.

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Selenskyj hatte bereits in der Nacht zu Montag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über den möglichen EU-Beitritt der Ukraine sowie die Lage im Land gesprochen. „Wir sprachen über konkrete Entscheidungen zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten der Ukraine, über Makrofinanzhilfe und die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU“, twitterte Selenskyj in der Nacht zu Montag. Von der Leyen hatte sich am Sonntag für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen.