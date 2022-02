Russische Rakete trifft Wohnhaus in Kiew

Anzeige

Kiew. Bei schweren Angriffen russischer Truppen in der Ukraine ist ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen worden. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko befindet sich das Wohngebäude am südwestlichen Rand der Stadt nahe dem Flughafen Schuljany.

Berichte über Opfer lägen zunächst nicht vor, Rettungskräfte seien auf dem Weg. Ein Video zeigt den Einschlag einer Rakete in dem Haus.

Die Bilder von dem Hochhaus zeigten deutlich sichtbar einen Einschlag in den oberen Stockwerken. Mindestens vier Etagen auf einer Seite des Hauses wurden dabei zerstört. Es stieg Rauch auf. Unklar war zunächst, was genau vorgefallen war. Weitere Videos zeigen den Einschlag der Rakete aus einer Innenansicht und Helfer, die Verletzte aus dem Haus tragen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba veröffentlichte bei Twitter ein Foto des getroffenen Hochhauses. „Kiew, unsere schöne, friedliche Stadt hat eine weitere Nacht unter Beschuss von russischen Bodentruppen und Raketen überlebt“, schrieb er dazu.

„Ich fordere die Welt auf: Russland vollständig isolieren, Botschafter ausweisen, Ölembargo, die russische Wirtschaft zerstören“, schrieb Kuleba. „Stoppt russische Kriegsverbrecher!“

Die Bürgermeisterin der Stadt Wassylkiw südlich von Kiew sagte am Samstag, das ukrainische Militär habe einen Versuch russischer Soldaten abgewehrt, die Kontrolle über einen Militärstützpunkt zu erlangen.

Russische Luftlandetruppen seien in der Nacht nahe der Stadt eingetroffen und hätten versucht, die Basis einzunehmen, sagte Natalia Balansynowitsch. Dabei sei es auch auf der Hauptstraße von Wassylkiw zu heftigen Kämpfen gekommen.

Der russische Angriff sei zurückgeschlagen worden, inzwischen sei die Lage ruhig. Es habe schwere Verluste gegeben. Zahlen nannte Balansynowitsch nicht.