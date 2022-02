Krieg gegen Ukraine: Kanzler Scholz will in Bundestagssondersitzung Regierungserklärung halten

Anzeige

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung „zur aktuellen Lage“ halten. Das geht aus einem Schreiben von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Video „Besondere Militäroperation“ – Putins Statement zum Krieg gegen die Ukraine 1:36 min Russland könne Drohungen der Ukraine nicht tolerieren, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. © Reuters

Es ist davon auszugehen, dass es dabei um die Situation in der Ukraine geht. In der Nacht zu Donnerstag hat Russlands Präsident Putin Militäreinsätze genehmigt und die Ukraine angegriffen. Bereits in der Nacht gab es mehrere Raketenangriffe, inzwischen haben auch Bodentruppen die Ukraine erreicht.