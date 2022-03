Niederländer sammeln über 100 Millionen Euro bei Spendenaktion für Ukraine

Anzeige

Hilversum. Die Niederländer haben bei einer nationalen Aktion mehr als 100 Millionen Euro für Opfer des Krieges in der Ukraine gespendet. Am Ende des landesweiten Sammeltages am späten Montagabend wurde in einer Live-Show im Fernsehen die Gesamtsumme bekannt gegeben: 106.200.773 Euro. Mehr als zwei Millionen Menschen hatten die Sammel-Show gesehen, die zugleich von drei TV-Sendern ausgestrahlt worden war.

„Giro 555“ ist eine Aktion von elf Hilfsorganisationen. Diese hatten das Spendenkonto mit der Nummer 555 bereits vor gut einer Woche für die Opfer des Krieges seit dem russischen Angriff auf die Ukraine geöffnet. Die Gelder sollen für Unterbringung, medizinische Versorgung und sauberes Trinkwasser für die vom Krieg getroffenen Menschen ausgegeben werden. Das Konto bleibt für weitere Spenden geöffnet.

Zu Beginn des Aktionstages waren rund 21 Millionen Euro auf dem Konto eingegangen. Den ganzen Tag über liefen dann Aktionen in Sozialen Medien und bei Sondersendungen in Radio und TV. Auch Werbe-Einnahmen kamen dem Zweck zugute. Am Abend konnten Bürger während der TV-Show anrufen. Im zentralen Aktionszentrum in Hilversum bei Amsterdam nahmen prominente Niederländer Spenden am Telefon an. Die Regierung sagte weitere 15 Millionen Euro zu - zusätzlich zu 24,5 Millionen Euro Nothilfe, die schon zugesagt waren.

Spendenaktion mit Tradition

Große nationale Spendenaktionen haben seit den 1980er Jahren Tradition in dem Land mit gut 17 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Auf der Rangliste der erfolgreichsten Aktionen steht die Hilfe für die Ukraine aktuell auf Platz drei. Nach dem verheerenden Tsunami in Asien 2004 spendeten die Bürger rund 208 Millionen Euro, nach dem Erdbeben von Haiti 2010 kamen 111 Millionen Euro zusammen.