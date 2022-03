Putin-Plakate tabu: Irak verbietet Banner zu Russlands Krieg

Anzeige

Anzeige

Bagdad. Plakate von Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem Krieg gegen die Ukraine sind auf Iraks Straßen offenbar nicht mehr erwünscht. Die Behörden hätten jegliche Banner verboten, die den Krieg thematisieren, hieß es am Donnerstag aus irakischen Sicherheitskreisen.

+++ Alle Entwicklungen zu Russlands Krieg im Liveblog +++

Hintergrund ist demnach ein großes Putin-Plakat, das am Mittwoch im Zentrum der Hauptstadt Bagdad angebracht worden war. Es zeigte neben dessen Gesicht die Aufschrift „We support Russia“ („Wir unterstützen Russland“). Sicherheitskräfte hätten die Reklametafel inzwischen wieder entfernt, hieß es.

Anzeige

Irak enthielt sich bei UN-Resolution

Anzeige

Die russische Botschaft in Bagdad postete am Mittwochabend ein Foto des Plakats auf Twitter. Wer es angebracht hatte, war zunächst unklar. Irakischen Angaben zufolge hing es aber in unmittelbarer Umgebung von Büros schiitischer Milizen. Diese Milizen sind mit dem Iran verbündet, der im syrischen Bürgerkrieg zusammen mit Russland Syriens Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Der Irak pflegt gute Kontakte zu Russland - und enthielt sich beispielsweise am Mittwoch bei einer Resolution der UN-Vollversammlung, die Russlands Angriff auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. Der russische Energiekonzern Gazprom Neft ist eigenen Angaben zufolge in dem ölreichen Land aktiv. Gleichzeitig sind die USA ein wichtiger Partner für Bagdad.