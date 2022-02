Mehrere Explosionen in Kiew - Klitschko warnt Bevölkerung: „Nacht und Morgen werden sehr schwierig“

Anzeige

Kiew/Hannover. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Freitagabend offenbar erneut Explosionen gegeben. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete am Abend auf seinem Twitter-Kanal von fünf Detonationen, die sich innerhalb von drei bis fünf Minuten ereignet haben sollen. Zunächst war unklar, was genau vorgefallen war. In Kiew gab es am Freitag mehrfach Luftalarm. In den sozialen Netzwerken kursierten Videos zu den Explosionen.

Im sozialen Netzwerk Telegram wandte sich Klitschko in einem dramatischen Appell an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt: „Die Situation ist jetzt bedrohlich für Kiew – ohne Übertreibung“, schrieb er. Russische Truppen seien bereits in der Nähe der Millionenmetropole. In Kiew würden zudem russische Sabotagegruppen Soldaten und Polizisten „neutralisieren“. Klitschko: „Die nächste Nacht und der Morgen werden sehr schwierig.“

Kiews Bürgermeister informierte, die Brücken der Stadt seien mit Soldaten gesichert. Es gebe Checkpoints nicht nur an den Stadtgrenzen. Allgemein sei die Verteidigungsbrigade von Kiew „bereits zu 100 Prozent besetzt“. Es werde aktuell über zusätzliche Verteidigungseinheiten entschieden. „Ich danke den Einwohnern der Stadt für ihre Bereitschaft, die Hauptstadt und das Land zusammen mit anderen Einheiten der Streitkräfte und der Strafverfolgungsbehörden zu verteidigen.“

Klitschko rief die Bevölkerung auf, wachsam zu sein. Er warnte vor Markierungen an Gebäuden, Gehwegen oder Grünanlagen, die das russische Militär als Orientierungspunkte für Angriffe nutzen könnte. Wer etwas entdecke, solle sofort die Polizei rufen. Auch Bewohner von Hochhäusern rief er auf, die Dächer nach Markierungen zu überprüfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj telefonierte am Abend einmal mehr mit US-Präsident Joe Biden. Er habe mit ihm über die Sanktionen gegen Moskau nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und über Militärhilfe für Kiew gesprochen, twitterte Selenskyj. Es sei den USA dankbar für die Unterstützung.