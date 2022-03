Krieg in der Ukraine: Experten warnen vor Cyberterrorismus

Anzeige

London. Experten fürchten einen Anstieg von Terroranschlägen in der Ukraine - vor allem im Bereich der Cyberkriminalität. Russland seien bereits eine ganze Reihe von Angriffen auf die Computersysteme der Ukraine und anderer Länder zugeschrieben worden, berichtete die Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) am Mittwoch bei der Vorstellung ihres Globalen Terrorismus-Index.

„Es ist möglich, dass die Bedrohung durch Cyberterrorismus parallel zur Eskalation des Ukraine-Konflikts weltweit ansteigt“, hieß es.

69 Terrorattacke in der Krise 2014

Schon in der Krise im Jahr 2014 verzeichnete die Ukraine 69 Terrorattacken - nicht nur Cyberangriffe. Die Zahl der weltweiten Terroranschläge stieg dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 5226 - zugleich gab es aber weniger Todesopfer.

Demnach sank die Zahl der Menschen, die bei Anschlägen starben, um 1,2 Prozent auf 7142. Seit dem Jahr 2015 sei die Zahl der Todesopfer sogar um ein Drittel zurückgegangen. „Trotz einer Zunahme der Anschläge nehmen die Auswirkungen des Terrorismus weiter ab“, betonen die Experten in ihrem Bericht.