Ukrainisches Parlament: Belarussische Truppen sind in die Ukraine einmarschiert

Nach Angaben des ukrainischen Parlaments sind belarussische Truppen in die Region Tschernihiw eingedrungen. Die Region befindet sich im Norden der Ukraine, etwa 150 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kiew.

In dem Tweet heißt es, dass diese Information von einem Sprecher der militärischen Reserve der russischen Armee bestätigt worden seien.

Bereits in der Nacht zu Montag hatte es Spekulationen gegeben, dass Belarus sich in Kürze offiziell mit Soldaten in den Krieg Russlands gegen die Ukraine einschalten könnte. Dabei hatte der belarussische Präsident Lukaschenko nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch am Sonntag versichert, nicht in den Krieg eingreifen zu wollen.

Erst am Dienstag sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, dass er nicht beabsichtigen würde, in die Ukraine einzumarschieren.