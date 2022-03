Putin warnt Nachbarländer: „Nicht die Stimmung anheizen“

HANDOUT - 03.03.2022, Russland, Moskau: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte und von AP zur Verfügung gestellte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während er eine Sitzung des Sicherheitsrates per Videokonferenz leitet. Putin hat inmitten des Krieges mit der Ukraine die Nachbarländer vor einer Eskalation der Lage gewarnt. „Ich würde ihnen raten, die Situation nicht anzuheizen und keine Beschränkungen einzuführen“, sagte der Staatschef am Freitag in Moskau. Er sehe keine Notwendigkeit, die Beziehungen zu verschlechtern. © Quelle: Andrei Gorshkov/Pool Sputnik Kre