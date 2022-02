EU plant massive Sanktionen gegen Russland

Anzeige

Brüssel/Berlin. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wollte die EU noch am Donnerstagabend neue Sanktionen gegen den Kreml verhängen. Es wurde erwartet, dass die Staats- und -Regierungschefs der EU-Staaten bei ihrem Krisengipfel in Brüssel grünes Licht für ein zweites Sanktionspaket geben. Dieses werde „massive und schwerwiegende Folgen“ für Russland haben, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von Leyen.

Die Staats- und Regierungschefs sollten nach von der Leyens Worten über einen Sanktionsplan beraten, der mit den USA, Großbritannien, Kanada, Japan und Australien abgestimmt sei. Von der Leyen sagte, die Sanktionen zielten auf strategische Sektoren der russischen Wirtschaft ab. Damit solle der Zugang zu Technologien und Märkten blockiert werden, die für Russland wichtig sind.

Konkret geht es darum, einen Exportstopp für Hightechprodukte aus der EU nach Russland zu verhängen. Damit soll „die Fähigkeit zur Modernisierung der russischen Wirtschaft“ erschwert werden, sagte von der Leyen am Donnerstag.

Macron spricht von Sanktionen gegen den Energiesektor

Geplant sei auch, die russische Wirtschaft insgesamt zu schwächen. Dabei könnte es sich auch um Sanktionen gegen den russischen Energiesektor handeln. Zumindest deutete das Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Rede am Donnerstag an. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte die EU-Kommissionspräsidentin: „Diese Sanktionen werden das Wirtschaftswachstum Russlands abschwächen, die Kreditkosten erhöhen, die Inflation erhöhen, Kapitalabflüsse beschleunigen – und allmählich seine industrielle Basis erodieren.“

Zusätzlich sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und russische Banken keinen Zugang mehr zu europäischen Finanzmärkten haben. Im Visier ist nach Angaben von EU-Diplomaten vor allem das russische Bankensystem.

Eine Abkopplung Russlands vom internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift stand zunächst nicht zur Debatte. Das gilt als sogenannte nukleare Option. Zwar würde damit die russische Finanzbranche hart getroffen. Doch auch europäische Banken müssten unter den Folgen dieses Schritts leiden.

Die Bundesregierung steht – ähnlich wie die italienische Regierung – einem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System skeptisch gegenüber. Bei allen Sanktionen müsse man genau prüfen, wie groß der mögliche Schaden sei, der einem selbst entstehe, hieß es am Donnerstag in Berliner Regierungskreisen.

In dieser Hinsicht müsse man insbesondere bei Swift sehr vorsichtig sein. Aus gegenwärtiger Sicht sei es besser, das nicht als Sanktionsmittel zu nutzen. Zudem, so EU-Diplomaten in Brüssel, müsse man für eine eventuelle dritte Sanktionsrunde noch etwas in der Hinterhand behalten.

Zwar wurde eine Debatte im Kreise der EU-Staats- und -Regierungschefs erwartet. Die baltischen Staaten drängten darauf, Swift in das Sanktionspaket zu integrieren. Doch Diplomaten erwarteten nicht, dass sich ein ernsthafter Konflikt daraus entwickeln würde. „Die Lage ist zu ernst. Niemand kann es sich erlauben, die Sanktionen zu blockieren“, sagte ein Diplomat.

Video Ukraine-Krieg: Baerbock kündigt „massivste Sanktionen“ gegen Russland an 3:13 min Deutschland sei angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine fassungslos, aber nicht hilflos, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. © Reuters

Erst am Mittwoch hatte die EU ein erstes Sanktionspaket gegen Russland erlassen. Es richtete sich gegen 351 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt hatten.

Auch wurde der Zugang Russlands zu Finanzmärkten in der EU ebenso eingeschränkt wie der Handel von Firmen aus der EU mit den Separatistengebieten.