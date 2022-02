Putin: Chronologie einer Eskalation

Anzeige

Die Worte von Staatschefs können über Krieg und Frieden entscheiden. So auch im Fall des Ukraine-Kriegs, als der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in einer Fernsehansprache den Befehl zum Angriff gab. Doch wie konnte es so weit kommen? Eine Chronologie von Putins wichtigsten Aussagen:

2. September 2014: „Wenn ich will, kann ich Kiew in zwei Wochen einnehmen“. Das brisante Zitat von Russlands Staatschef Wladimir Putin soll in Anwesenheit des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso gefallen sein, berichtete die italienische Zeitung „La Repubblica“.

15. Juli 2021: Russen, Ukrainer, aber auch Belarussen seien „ein Volk“, Erben der mittelalterlichen Kiewer Rus, schreibt Putin auf der Website des Kremls. Und weiter: „Wir werden niemals zulassen, dass unsere historischen Territorien und dort lebende uns nahe stehende Menschen gegen Russland benutzt werden.“

12. Februar 2022: Als „provokative Spekulationen“ weist Putin Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine in einem Telefonat mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zurück. Er warf dem Westen vor, der Ukraine „moderne Waffen“ zu liefern und damit „Bedingungen für mögliche aggressive Aktionen der ukrainischen Sicherheitskräfte im Donbass“ zu schaffen.

12. Februar 2022: Bei den US-Warnungen vor einem möglicherweise bevorstehenden Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine handele es sich um „Hysterie“, sagte in Putins Auftrag sein außenpolitische Berater, Juri Uschakow, nach einem Telefonat vom Kreml-Chef mit dem US-Präsidenten Joe Biden.

15. Februar 2022: „Dazu, ob wir das wollen oder nicht: Natürlich nicht!“, sagte Putin bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und unterstrich damit, dass Russland keinen neuen Krieg in Europa wolle. „Wir sind bereit, die Verhandlungen fortzusetzen“, so Putin.

Zwei folgenschwere Reden

21. Februar 2022: „Die heutige Ukraine ist ganz und gar von Russland erschaffen worden“, erklärt Putin in seiner Rede am Montagabend. „Russland trat und tritt immer dafür ein, dass die schwierigsten Probleme mit politisch-diplomatischen Methoden am Verhandlungstisch entschieden werden“, sagte der Kreml-Chef weiter.

Gleichzeitig verkündigte er: „Ich halte es für notwendig, eine lange gereifte Entscheidung zu treffen: unverzüglich die Unabhängigkeit und Souveränität der Donezker Volksrepublik und der Luhansker Volksrepublik anzuerkennen“. Damit hat Putin offiziell die Separatistengebiete als unabhängig an.

24. Februar 2022: „Ich habe beschlossen, eine Sondermilitäroperation durchzuführen.“ Das Ziel, so Putin, sei der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren „der Misshandlung und des Genozids ausgesetzt“ seien. Dafür werde man „die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine“ anstreben.

In Richtung des Auslands fügte Putin eine Drohung hinzu. Wer auch immer versuche, Russland zu behindern, geschweige denn eine Bedrohung für das Land und Volk zu schaffen, führte Putin aus, müsse wissen, „dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.“