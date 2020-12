Kretschmer will Ärzte in Sachsen bitten, Praxen über Weihnachten offen zu lassen

Anzeige

Anzeige

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will niedergelassene Ärzte im Land bitten, ihre Praxen an den Weihnachtsfeiertagen offen zu lassen. Dadurch sollten die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet werden, sagte er beim „LVZ-Talk“ der „Leipziger Volkszeitung“ am Mittwochabend. Die Mitarbeiter der Kliniken arbeiteten unter Volllast. Ziel sei es nun, „zur Ruhe zu kommen“.

Sachsen weist neben Thüringen derzeit ein besonders schweres Infektionsgeschehen auf. Der Wert von Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt derzeit bei 407, so hoch wie in keinem anderen Bundesland (Stand Mittwoch, 23.45 Uhr). In Thüringen liegt dieser Wert bei 254.

Verbote im privaten Bereich ignoriert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mit Blick auf die vom Robert Koch-Institut und der Humboldt-Universität ausgewerteten Bewegungsdaten habe er festgestellt, dass neben den Menschen in Thüringen die Sachsen besonders viel unterwegs gewesen seien. Er ziehe den Schluss daraus, dass sich die Menschen nicht an die Verbote im privaten Bereich gehalten hätten, so Kretschmer.

Für seine Aussage, es brauche zur Bekämpfung der Pandemie seitens der Politik „autoritäre Maßnahmen“, entschuldigte sich der CDU-Politiker. Eher habe er gemeint, dass die Autorität des Staates bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen gefordert sei. Derzeit würden Hotspots wie Pflegeheime abgeriegelt, die Kontaktnachverfolgung erhöht und die Quarantäne und Kontaktbeschränkungen verstärkt. „Wenn wir das hinbekommen, werden wir sehen, dass die Zahlen nach Weihnachten herunter gehen“, sagte der Ministerpräsident.

In Sachsen könnten bald offenbar nicht nur kleinere Hotspots wie Pflegeheime, sondern auch ganze Kommunen bei entsprechendem Infektionsgeschehen abgeriegelt werden. Das berichteten mehrere Medien am Mittwoch, unter anderem die „Bild“ und die „Freie Presse“. In diesem Zuge könnten auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verschärft werden. Einwohner dürften dann nur noch während eines vorher festgelegten Zeitfensters und auf dem kürzesten Weg einkaufen gehen, hieß es in den Berichten. Laut eines Sprechers gebe es aber noch keinen Beschluss für weitere Maßnahmen.