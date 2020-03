Kretschmer lehnt Aufnahme von Flüchtlingskindern ab

Anzeige

Anzeige

Berlin. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingskindern von den griechischen Inseln ausgesprochen. „Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt“, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Samstag).

Zwar sei es „verwerflich“, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Menschen für politische Zwecke instrumentalisiere. „Aber auch hierzulande sind verschiedenste politische Lager schnell mit Forderungen bei der Hand, ohne sich mit der eigentlichen Frage befassen zu wollen“, beklagte Kretschmer.

Was ist der europäische Beitrag zur Stabilisierung dieses Landes? Das ist die unangenehme, eigentliche Frage. Michael Kretschmer sächsischer Ministerpräsident

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wichtiger als die Frage, ob Deutschland unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Asyl gewähren könne, sei jene nach Mitteln zur Beendigung des syrischen Bürgerkrieges. „Was ist der europäische Beitrag zur Stabilisierung dieses Landes? Das ist die unangenehme, eigentliche Frage“, sagte Kretschmer dem RND.

Auf den griechischen Inseln in der Ostägäis leben mehr als 40.000 Flüchtlinge unter schwierigen Bedingungen in Lagern. Zahlreiche Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker hatten die Aufnahme schutzbedürftiger Kinder gefordert. Am Freitag plädierte auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), für schnelle Hilfe. „Ein neues Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder chronisch kranke Kinder ist auch aus meiner Sicht nötig“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.