Kretschmer findet Bund-Länder-Beschlüsse gegen Omikron „zutiefst beunruhigend“

Dresden/Berlin. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Bund-Länder-Beschlüsse gegen die Omikron-Variante als „zutiefst beunruhigend“ bezeichnet.

„Hinter den Kulissen, und die Wissenschaftler können das eben auch schon berechnen, sehen wir diese neue Omikron-Variante, die wesentlich ansteckender ist - ungefähr so ansteckend wie Masern - und die jetzt diese Delta-Variante ablöst“, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtensender Welt.

„Es ist also vollkommen klar, dass es zu einem Steigen der Infektionszahlen führen wird und deswegen ist das, was jetzt beschlossen worden ist, zwar beruhigend für diejenigen, die sich nicht so auskennen, aber für alle die, die wirklich mit Pandemie beschäftigt sind, etwas, was zutiefst beunruhigend ist.“

Kretschmer appelliert an Impfgegner

Zugleich appellierte der Ministerpräsident an Impfskeptiker, sich über die Weihnachtsfeiertage - zum Beispiel auf den Internetseiten des Bundesgesundheitsministeriums und des RKI - über Corona-Impfungen zu informieren.

„Ich würde mir wünschen, dass vor allem diejenigen, die eine sehr feste Meinung haben, für sich an diesen Weihnachtsfeiertagen die Kraft aufbringen, mal Antworten anderswo zu suchen, als sie sie bisher immer gesucht haben. Und es ist manchmal beeindruckend, was dann für neue Erkenntnisse kommen können.“