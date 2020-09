Kretschmann-Unfall: Mädchen (1) schwer verletzt - Sommertour unterbrochen

Anzeige

Möckmühl/Stuttgart. Bei dem Unfall eines Begleitfahrzeugs von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ist auch ein einjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind hatte nach Polizeiangaben am Montagabend auf der Rückbank eines Wagens gesessen, der auf nasser Fahrbahn auf der Autobahn 81 zwischen Möckmühl und Boxberg nahe Heilbronn in das Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne gerutscht war.

Das Auto des baden-württembergischen Ministerpräsidenten gerät auf der Autobahn ins Schleudern und prallt gegen die Leitplanke. © Quelle: Franziska Hessenauer/Einsatz-Rep

Auch der 33 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, eine Frau auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen. Zuvor war Kretschmanns Auto ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf der Standspur zum Stehen gekommen. Der Regierungschef blieb dabei unverletzt.

Kretschmann sagt Teile seiner Sommertour ab

Nach Auskunft eines Regierungssprechers wurden zudem zwei Begleiter des Ministerpräsidenten leicht verletzt. Das Begleitfahrzeug und ein Streifenwagen der Polizei hatten hinter dem verunglückten Dienstwagen des Regierungschefs gestanden. Kretschmann wurde laut seinem Sprecher anschließend mit einem Ersatzfahrzeug nach Stuttgart gebracht. Er hatte den Tag über diverse Termine in der Region Heilbronn absolviert.

Nach dem Verkehrsunfall hat der Regierungschef einen Teil seiner aktuellen Sommertour abgesagt. Im Anschluss an den Auftakttermin am Morgen in Tuttlingen werde Kretschmann am Dienstag keine weiteren Termine des Tagesprogramms mehr wahrnehmen, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse Agentur. Ob die Tour von Mittwoch bis Freitag wie geplant fortgesetzt werde, entscheide sich im Laufe des Tages.