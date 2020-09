Anzeige

Möckmühl. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist am Montagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach Auskunft des baden-württembergischen Innenministeriums blieb der Grünen-Politiker "wohl unverletzt". Allerdings habe es bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen andere Verletzte gegeben, hieß es. Wie viele und wie schwer diese verletzt wurden, war zunächst unklar.

Der Wagen, in dem der Ministerpräsident saß, geriet demnach auf der Autobahn 81 auf regennasser Fahrbahn zwischen Boxberg und Möckmühl im Landkreis Heilbronn in den Unfall. Weitere Details waren erst einmal nicht bekannt. Zuvor hatte “Bild” darüber berichtet. Darin heißt es, dass das Auto des Ministerpräsidenten in den Graben rutschte, das Begleitfahrzeug abrutschte und ein weiterer Pkw in die Unfallstelle krachte.