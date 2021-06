Kretschmann: Gar nichts spräche gegen Merkel als Kanzlerkandidatin - durch Pandemie in Höchstform

Anzeige

Stuttgart/Mannheim. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hätte sich Angela Merkel in diesem Jahr nochmal als Unionskanzlerkandidatin vorstellen können. „Ich glaube, es war nicht schlau von der CDU, nach der Flüchtlingskrise Angela Merkel so in Frage zu stellen. Was spräche dagegen, dass sie noch mal antritt? Gar nichts“, sagte der 73-Jährige in einem Interview des „Mannheimer Morgen“ (Samstag).

„Die Frau ist im Vollbesitz nicht nur ihrer Kräfte, sondern des politischen Gestaltungswillens. Sie ist in der Pandemie noch mal zu Hochform aufgelaufen. Aber der 2016 vereinbarte Verzicht war praktisch nicht mehr rückholbar.“

Merkels vermutlich letzte Rede im Bundestag

Für sich selber schloss Kretschman, der im Frühjahr seine dritte Amtszeit antrat, jedoch aus, weiterzumachen. „Ich trete nicht noch mal an. Die Entscheidung ist mir schon dieses Mal außerordentlich schwer gefallen.“

Zur Debatte um sprachliche Sensibilität sagte Kretschmann: „Die übertriebene politische Korrektheit sehe ich skeptisch. Das produziert Empfindlichkeiten ohne Ende. Es muss auch sowas wie eine zivile Robustheit geben – ohne verletzend zu sein. Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine Verrohung der Sprache. Da beschweren sich Leute andauernd, dass man nicht mehr alles sagen dürfe und sagen gleichzeitig Dinge, die ein anständiger Mensch einfach gar nie sagt.“