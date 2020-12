Kretschmann: Bundesweiter Lockdown vermutlich schon vor Weihnachten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der bundesweite Lockdown wird nach Einschätzung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann schon vor Weihnachten kommen. “So wie es sich abzeichnet, wird der harte Lockdown vor Weihnachten kommen und nicht erst danach”, sagte Kretschmann am Samstag beim Grünen-Landesparteitag in Reutlingen mit Verweis auf eine Corona-Schalte mit anderen Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel.

Dort sei am Samstagmorgen die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Sonntag zur Corona-Krise vorbereitet worden. Kretschmann betonte, die Menschen müssten sich darauf einstellen, dass schon nächste Woche das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so weit wie möglich heruntergefahren werde.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) forderte vor den Beratungen einen “bundesweiten Schulterschluss”. An einem “harten Lockdown” führe angesichts der Pandemie-Entwicklung kein Weg vorbei, erklärte Hans bereits am Freitagabend nach einer Sondersitzung des Ministerrats in Saarbrücken. Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, seien deutschlandweit einheitliche Maßnahmen nötig: “Alleingänge einzelner Bundesländer bringen uns in dieser Situation nicht weiter.”

Es sei bereits klar, “dass Corona unseren Hoffnungen auf ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest einen Strich durch die Rechnung gemacht hat”, sagte der CDU-Politiker. “Wir müssen konsequent reagieren und dadurch auch eine Perspektive im neuen Jahr schaffen.” Das rette Menschenleben und helfe der Wirtschaft mehr als “der ewig lähmende Teil-Lockdown”.