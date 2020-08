Kremlkritiker Nawalny darf aus Russland ausgeflogen werden

Anzeige

Russische Ärzte haben es gestattet, dass der prominente Oppositionelle Alexej Nawalny für eine medizinische Behandlung nach Deutschland ausgeflogen wird.

Der Regierungskritiker wird seit Donnerstag im Krankenhaus in Omsk behandelt - rund 4000 Kilometer von Berlin entfernt. Er liegt im Koma und wird künstlich beatmet. Der Jurist wollte nach einer politischen Reise in Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte Nawalnys Sprecherin. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug sei in Omsk gelandet.