Nawalnys Palast-Video: Immobilie laut Kreml in Unternehmer-Besitz

Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als "Unsinn". (Screenshot aus Youtube-Video). © Quelle: Uncredited/Navalny Life/dpa