Kreml: Wladimir Putin sagt Gipfeltreffen mit Joe Biden zu

Anzeige

Anzeige

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Gipfeltreffen mit seinem US-Kollegen Joe Biden zugestimmt. Das Treffen sei für den 16. Juni in der Schweiz in Genf geplant, teilte der Kreml am Dienstag in Moskau mit.

Putin hatte lange offengelassen, ob er Bidens Einladung annimmt.

Am vergangenen Mittwoch waren US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow im isländischen Reykjavik zusammengekommen. Biden hatte Putin bereits im April einen Gipfel im Juni in Europa vorgeschlagen.