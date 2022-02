Kreml: Ukraine lehnt Friedensverhandlungen ab – Truppen sollen weiter vorrücken

Anzeige

Die Ukraine hat nach Kremlangaben Friedensverhandlungen mit Russland abgelehnt. „Da sich die ukrainische Seite grundsätzlich weigerte zu verhandeln, wurde der Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte heute Nachmittag gemäß dem Operationsplan wieder aufgenommen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.

Am Freitag sagte Peskow, dass Russland bereit sei mit der Ukraine zu sprechen. Die Gespräche hätte es nach Angaben des Kremls in der belarussischen Hauptstadt Minsk geben sollen. Zuvor hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich an Putin gewandt und Gespräche vorgeschlagen. „Lassen Sie uns am Verhandlungstisch Platz nehmen, um das Sterben der Menschen zu stoppen“, sagte Selenskyj. Gleich zweimal hat der Präsident der Ukraine Putin um Gespräche gebeten.