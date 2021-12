Kreml: Moskau zu Verhandlungen mit Nato bereit

Anzeige

Anzeige

Moskau. Im Konflikt zwischen Russland und der Nato über die Lage an der ukrainischen Grenze steht Vizeaußenminister Sergej Rjabkow nach Kreml-Angaben zur sofortigen Aufnahme von Verhandlungen bereit. Rjabkow könne jederzeit zu Gesprächen in ein neutrales Land aufbrechen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Russland fordert von den USA und deren Nato-Verbündeten mit Blick auf die Ukraine Sicherheitsgarantien.

Entsprechende Vorschläge seien an die US-Spitzendiplomatin Karen Donfried übermittelt worden, die Rjabkow am Mittwoch in Moskau traf, wie Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, erklärt hatte. Peskow sagte, Russland habe den USA Entwürfe eines Vertrags und einer Vereinbarung vorgelegt. Nähere Einzelheiten nannte er nicht. Uschakow habe die Vorschläge am Mittwoch bereits telefonisch mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erörtert.

Weiteres Telefonat zwischen Putin und Biden?

Nach der Videokonferenz von vergangener Woche werde Putin möglicherweise noch vor Jahresende ein weiteres Mal mit US-Präsident Joe Biden telefonieren, um die Sicherheitsfrage zu erörtern, teilte Peskow weiter mit. Ein solches Telefonat sei aber noch nicht vereinbart worden.

Anzeige

Nach Einschätzung der US-Geheimdienste hat Russland 70.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen und könnte für Anfang 2022 einen Einmarsch planen. Für einen solchen Fall drohten sowohl die USA als auch die EU mit drastischen Sanktionen. Die Regierung in Moskau weist jegliche Invasionspläne zurück.

Video Scholz zu Russland und Ukraine: EU-Gipfel wird Unverletzbarkeit der Grenzen betonen 1:35 min Der EU-Gipfel wird nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz ein klares Signal an Russland im Konflikt mit der Ukraine aussenden. © Reuters

Anzeige

Putin fordert aber seinerseits rechtlich bindende Sicherheitsgarantien der Nato, dass eine Aufnahme der Ukraine oder die Stationierung von Waffen dort ausgeschlossen werde. Diese will ihm die Nato aber nicht geben.